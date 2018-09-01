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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 23:32

الفنانة المغربية زهور سليماني الملقبة بـ ''فليفلة'': ''عايب وحشومة.. واش كاين شي واحد كيقرا لبغرير ولمسمن..''

الفنانة المغربية زهور سليماني الملقبة بـ فليفلة: عايب وحشومة.. واش كاين شي واحد كيقرا لبغرير
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