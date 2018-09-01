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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 20:59

خروج إعلامي مثير و غير متوقع للشركة صاحبة عرض البيكيني بأكادير..العرض ديال الملابس الداخلية كان فيه غير العيالات و العارضات أجنبيات فين كاين المشكل؟؟

خروج إعلامي مثير للشركة صاحبة عرض البيكيني بأكادير..العرض ديال الملابس الداخلية كان فيه غير العيالات
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