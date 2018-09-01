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بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 09:39

فيديو خطير..شوفو لحظة اندلاع النيران في ''رموك'' فلوطوروت بين الرباط والقنيطرة

فيديو خطير..شوفو لحظة اندلاع النيران في رموك فلوطوروت بين الرباط والقنيطرة
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