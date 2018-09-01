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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 18:58

من قلب مقهى شعبي فكازا.. شوفو فرحة جماهير الرجاء : ''الخضرة فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين..''

جماهير الرجاء فرحانين بزاف: الرجاء فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين..
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