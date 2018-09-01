 بالفيديو..شْــرا دار فكازا ومن بعد تعدا عليه مول الدار و عيشو فالجحيم وهاشنو وقع ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 17:21

بالفيديو..شْــرا دار فكازا ومن بعد تعدا عليه مول الدار و عيشو فالجحيم وهاشنو وقع

شْــرا دار فكازا ومن بعد تعدا عليه مول الدار و عيشو فالجحيم وهاشنو وقع
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