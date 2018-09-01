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بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 15:36

ســاكنة ساحة باستور بالبيضاء تناشد المسؤولين.. النفايات ديال المختبرات كتقتلنا نهار على نهار

ســاكنة ساحة بوستور بالبيضاء تناشد المسؤولين.. النفايات ديال المختبرات كتقتلنا نهار على نهار
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