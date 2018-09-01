 جد مؤثر..معاناة حقيقية لأختين كينعسو فالزنقــة فكازا بعد هدم كاريان سنطرال..كنخاف على ختي المريضة من المتشردين والمسؤولين مبغاوش يعطيوني حقي ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 01:20

جد مؤثر..معاناة حقيقية لأختين كينعسو فالزنقــة فكازا بعد هدم كاريان سنطرال..كنخاف على ختي المريضة من المتشردين والمسؤولين مبغاوش يعطيوني حقي

معاناة حقيقية لأختين كينعسو فالزنقــة فكازا بعد هدم كاريان سنطرال..كنخاف على ختي المريضة من ...
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