 تصريح قوي من فوزي لقجع خلال الجمع العام للجامعة الملكية لكرة القدم:''طموحنا الوحيد الفوز بكأس أمم إفريقيا بعد 42 سنة من الانتظار..'' ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 23:10

تصريح قوي من فوزي لقجع خلال الجمع العام للجامعة الملكية لكرة القدم:''طموحنا الوحيد الفوز بكأس أمم إفريقيا بعد 42 سنة من الانتظار..''

لقجع في تصريح قوي خلال الجمع العام للجامعة الملكية لكرة القدم:طموحنا الوحيد الفوز بكأس أمم إفريقيا
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