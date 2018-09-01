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بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 22:47

أم تناشد القلوب الرحيمة بسبب مرض ابنتها الشابة التي تعاني من تشوهات خلقية..بنتي خاصها تدخل طبي عاجل

أم تناشد القلوب الرحيمة بسبب مرض ابنتها الشابة التي تعاني من تشوهات خلقية..بنتي خاصها تدخل طبي عاجل
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