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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 12:36

أول خروج إعلامي لعضو بفصيل الونيرز يكشف تفاصيل خطيرة: ''أنا كنموت على الوداد وبنحليب وخوه شرملوني وحشوما لاعب ديال الرجاء يحكر علينا..''

أول خروج إعلامي لعضو بفصيل الونيرز يكشف تفاصيل خطيرة: أنا كنموت على الوداد وبنحليب وخوه شرملوني
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