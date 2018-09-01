 عيوش يرد بطريقة مثيرة: ''كنتمنى إدخال الدارجة في السلك الإبتدائي والناس ديال الفيسبوك ماشي هما اللي كيديرو القانون..'' ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 22:21

عيوش يرد بطريقة مثيرة: ''كنتمنى إدخال الدارجة في السلك الإبتدائي والناس ديال الفيسبوك ماشي هما اللي كيديرو القانون..''

عيوش:كنتمنى إدخال الدارجة في السلك الإبتدائي والناس ديال الفيسبوك ماشي هما اللي كيديرو القانون..
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