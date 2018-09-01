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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 16:50

أم مغربية تناشد المسؤولين: ''طبيب مستشفى الدراق ببركان تعلم ليا في بنتي ومشات ليها اليد ديالها..''

أم مغربية تناشد المسؤولين: طبيب مستشفى الدراق ببركان تعلم ليا في بنتي ومشات ليها اليد ديالها..
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