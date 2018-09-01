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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 13:43

الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم

الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم
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