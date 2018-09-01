الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
بمشاركة مغاربة وأجانب..إطلاق حملة فيسبوكية تحسيسية للحفاظ على البيئة بالبيضاء
بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي
زووم
في أيام العواشر..شوفو كيفاش كيديرو ''السحور'' و''الثقاف'' للبنات والرجال
أرملة تناشد المسؤولين: ''عصابة خداو ليا الڭريمة ديالي وحتا واحد ما وقف معايا..''
قنوات أخرى
لقطة طريفة من رونالدو وهو يسخر من صحفي (فيديو)
ميسي يعود لقيادة التانغو | شائعة حول صفقة نيمار | حالة واحدة تجدد رغبة مودريتش
بــووز
زوج السيدة التي ادعت أنها تبيت في الشارع رفقة ابنتها..مرتي مريضة نفسيا وكتبغي تضربني بالموس وتنتاحر بالماء القاطع وكتعدى على والديا
رواية صادمة تكشفها عائلة الشاب الثاني اللي قتلاتو ملكة الجمال من آسفي
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
بمشاركة مغاربة وأجانب..إطلاق حملة فيسبوكية تحسيسية للحفاظ على البيئة بالبيضاء
بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي
زووم
في أيام العواشر..شوفو كيفاش كيديرو ''السحور'' و''الثقاف'' للبنات والرجال
أرملة تناشد المسؤولين: ''عصابة خداو ليا الڭريمة ديالي وحتا واحد ما وقف معايا..''
قنوات أخرى
لقطة طريفة من رونالدو وهو يسخر من صحفي (فيديو)
ميسي يعود لقيادة التانغو | شائعة حول صفقة نيمار | حالة واحدة تجدد رغبة مودريتش
بــووز
زوج السيدة التي ادعت أنها تبيت في الشارع رفقة ابنتها..مرتي مريضة نفسيا وكتبغي تضربني بالموس وتنتاحر بالماء القاطع وكتعدى على والديا
رواية صادمة تكشفها عائلة الشاب الثاني اللي قتلاتو ملكة الجمال من آسفي
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع
الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو
فضيحة وبالفيديو..الناس كتموت ومحتاجة الدم..وحتا موظف ما كاين بمركز تحاقن الدم بطنجة
جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون
عــــاجل: المحكمة تصــدم ''بوعشرين'' وترفض السراح المؤقت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو الدولة المغربية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية
هاذ شي خطير..معركة دموية بالسيوفا وسط قلعة السراغنة
''مشاهد جنسية'' من فيديوهات بوعشرين تكشفُ المستور وتهز الرأي العام
فيديو خطير..هلا عاش كيوقعو الكسايد..شوفو كيفاش كيتم الغش في عجلات السيارات
فضيحة وبالفيديو..التساقطات المطرية تفضح واقع البنية التحتية ببنسليمان
رغم رسائل الخطب الملكية.. عمالة الفداء بالبيضاء تؤخر رفع الحواجز الإدارية التي تعيق استفادة عشرات الأسر من شقق سكنية بمنطقة سيدي مومن
كاريكاتير شوف تيفي : الهجرة السرية
عاجل وبالفيديو..شاب كيهدد بالانتحار بعدما حصل مراتو كتخونو مع عشيقها بمراكش
ابتدائية مُـــــراكش تنظر في قضية ملكة جمال المغرب المتورطة في مقتل قاصرين .. والقضية خايبة عندها
مثير وبالفيديو..جزائري استغل صور كوميدي مغربي للزواج والنصب على أمريكية
عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع
الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو
فضيحة وبالفيديو..الناس كتموت ومحتاجة الدم..وحتا موظف ما كاين بمركز تحاقن الدم بطنجة
جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون
عــــاجل: المحكمة تصــدم ''بوعشرين'' وترفض السراح المؤقت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو الدولة المغربية إلى الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من
هاذ شي خطير..معركة دموية بالسيوفا وسط قلعة السراغنة
''مشاهد جنسية'' من فيديوهات بوعشرين تكشفُ المستور وتهز الرأي العام
فيديو خطير..هلا عاش كيوقعو الكسايد..شوفو كيفاش كيتم الغش في عجلات السيارات
العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 13:43
الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم
الوزير
الخلفي
يكشف
عن
الإجراءات
المتخذة
لدعم
القدرة
الشرائية
للمواطنين
وتحسين
مستوى
العيش
الكريم
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
الوزير الخلفي: ''ليس هناك أي قرار حكومي لإدماج الدارجة بالمقررات المدرسية والصور المتداولة لاعلاقة لها بالمغرب..''
الوزير الخلفي: ''وزارة الداخلية تقوم بالتحري والحكومة كتحارب البطالة وكاينين فرص الشغل..''
مأساة أسرة مغربية..حكمو عليهم بالإفراغ وكيعيشو التشرد في الشارع
فضيحة..أكبــر شارع فكازا يتنفس تحت الأزبال..شوفو المناظر و حْكــموا
بعدما دخل قانون التحرش حيز التطبيق..تعليقات وأجوبة مثيرة من ساكنة وجدة
بالفيديو..شوفو السرعة أشنو كادير..حادثة سير خطيرة كادت أن تودي بحياة سائق طاكسي بالبيضاء
آخر المستجدات
منذ 1 دقيقة
عدد السيــاح الوافدين على المغرب يواصل الارتفاع
الإعلامي المغربي صاميد غيلان دخل طول وعرض في الجسمي بسبب وصفه مدينة مراكش بـ "مدينة الدعارة"+فيديو
فضيحة وبالفيديو..الناس كتموت ومحتاجة الدم..وحتا موظف ما كاين بمركز تحاقن الدم بطنجة
جد صادم..تزامنا مع العواشر..الشعوذة تنهي حياة شابة بالعيون
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 39 دقيقة
في أيام العواشر..شوفو كيفاش كيديرو ''السحور'' و''الثقاف'' للبنات والرجال
الوزير الخلفي يكشف عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى العيش الكريم
الوزير الخلفي: ''ليس هناك أي قرار حكومي لإدماج الدارجة بالمقررات المدرسية والصور المتداولة لاعلاقة لها بالمغرب..''
الوزير الخلفي: ''وزارة الداخلية تقوم بالتحري والحكومة كتحارب البطالة وكاينين فرص الشغل..''
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.