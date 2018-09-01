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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 09:28

نداء جد مؤثر.. أم قطعوليها رجليها وتخلى عليها راجلها ..لأصحاب القلوب الرحيمة

نداء جد مؤثر.. أم قطعوليها رجليها وتخلى عليها راجلها ..لأصحاب القلوب الرحيمة
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