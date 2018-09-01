 لحظة انهيار صخرة عملاقة على شاطئ مكتظ في اليونان ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 14 شتنبر 2018 / 08:05

لحظة انهيار صخرة عملاقة على شاطئ مكتظ في اليونان

لحظة انهيار صخرة عملاقة على شاطئ مكتظ في اليونان
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