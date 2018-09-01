 سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎ ﻿

آخر الأخبار

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي | بوليتيك

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية | بوليتيك

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية | مجتمع

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور | حوادث و حقوق

عاجل..سقوط جزء من عمارة قديمة وسط كازا+صور

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ سبيدرمان | دولي

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ ''سبيدرمان''

بالفيديو..عراقيون ينظمون مسيرة تضامينة مع فريق جزائري ويرفعون شعارات قوية عن صدام حسين | بووز

بالفيديو..عراقيون ينظمون مسيرة تضامينة مع فريق جزائري ويرفعون شعارات قوية عن صدام حسين

ملف السكن يدفع المجلس الحكومي لعقد لقاء استثنائــي | بوليتيك

ملف السكن يدفع المجلس الحكومي لعقد لقاء استثنائــي

الإطاحة بأهم تاجر قرقوبي بتطوان | حوادث و حقوق

الإطاحة بأهم تاجر ''قرقوبي'' بتطوان

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 21:04

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية | خارج البلاطو

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب | خارج البلاطو

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب

تطبيق قانون التحرش الجديد وسط غياب التوعية والمواطنين مفخبارهم والو | خارج البلاطو

تطبيق قانون التحرش الجديد وسط غياب التوعية والمواطنين مفخبارهم والو

تطبيق قانون التحرش الجديد وسط غياب التوعية والمواطنين مفخبارهم والو | خارج البلاطو

تطبيق قانون التحرش الجديد وسط غياب التوعية والمواطنين مفخبارهم والو

بعد جدل الدارجة..وزير التشغيل السابق..ربما يكون خطأ شكلي و كاع الناس اللي هضرو مفاهمينش الموضوع | خارج البلاطو

بعد جدل الدارجة..وزير التشغيل السابق..ربما يكون خطأ شكلي و كاع الناس اللي هضرو مفاهمينش الموضوع

طلبة المعهد الملكي لتكوين الأطر يعتصمون احتجاجا على السكــن الجامعي أمام وزارة الشباب و الرياضة بالرباط | خارج البلاطو

طلبة المعهد الملكي لتكوين الأطر يعتصمون احتجاجا على السكــن الجامعي أمام وزارة الشباب و الرياضة بالرباط

﻿

آخر المستجدات

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع
منذ 28 دقيقة

بعد مستشفى الرازي..ظهور إصابات بمرض السل بين عاملين بمستشفى ابن طفيل بمراكش

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي | بوليتيك

مجلس المستشارين يناقش الدخول البرلماني الجديد والاختصاصات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية | بوليتيك

بلال التليدي: البيجيدي غير قادر على حل أزمته الداخلية

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية | مجتمع

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جماهير الرجاء تصدر أغنية جديدة بعنوان جامي مليـــنا | قنوات أخرى
منذ 43 دقيقة

جماهير الرجاء تصدر أغنية جديدة بعنوان جامي مليـــنا

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎ | خارج البلاطو

سار لساكنة الداخلة.. مجلس الجهة يدرس خطة لاستفادة الفئات المعوزة الحاملة لبطاقة راميد‎

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية | خارج البلاطو

معرف ميقول..وزير السكنى..ليس هناك أي قرار أو نية تدريس الدارجة في المناهج التعليمية

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب | خارج البلاطو

بالفيديو..طاقم طبي بطنجة ينقد حياة شاب تعرض لكريساج خطير و اعتداء على مستوى القلب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.