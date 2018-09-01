 جمعيات المجتمع المدني تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ومساعدة التلاميذ من أسر معوزة على اقتناء اللوازم المدرسية ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 17:35

جمعيات المجتمع المدني تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ومساعدة التلاميذ من أسر معوزة على اقتناء اللوازم المدرسية

جمعيات المجتمع المدني تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية ومساعدة التلاميذ من أسر معوزة
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