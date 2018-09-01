 أولى التساقطات المطرية تُحول حي مولاي عبد الله بالبيضاء إلى برك مائية ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 13 شتنبر 2018 / 01:14

أولى التساقطات المطرية تُحول حي مولاي عبد الله بالبيضاء إلى برك مائية

أولى التساقطات المطرية تُحول حي مولاي عبد الله بالبيضاء إلى برك مائية
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