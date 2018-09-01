 شاب مغربي صريح بعد م دخول قانون التحرش حيز التطبيق..شوفو أشنو قال ﻿

آخر الأخبار

خطير..شاب كان باغي يتوضا للصلاة قطعاتو ماكينا ديال النجارة وسط دار الدباغة بمكناس ورجعاتو أشلاء | حوادث و حقوق

خطير..شاب كان باغي يتوضا للصلاة قطعاتو ماكينا ديال النجارة وسط دار الدباغة بمكناس ورجعاتو أشلاء

العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019 | بوليتيك

العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019

العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025 | بوليتيك

العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025

عاصفة رملية قوية تضرب مدينة بوجدور تستنفر السلطات المحلية | حوادث و حقوق

عاصفة رملية قوية تضرب مدينة بوجدور تستنفر السلطات المحلية

المحامي أغناج: يبدو أن هناك من استكثر على المتهم ولد الفشوش حتى تلك العقوبة المخففة | حوادث و حقوق

المحامي أغناج: يبدو أن هناك من استكثر على المتهم ''ولد الفشوش'' حتى تلك العقوبة المخففة

عــاجل:وفاة مشــجع رجاوي بطريقة مؤلمة وهاشنو وقع ليه تزامنا مع مباراة الرجاء | حوادث و حقوق

عــاجل:وفاة مشــجع رجاوي بطريقة مؤلمة وهاشنو وقع ليه تزامنا مع مباراة الرجاء

اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش | بوليتيك

اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة بالناظور | حوادث و حقوق

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة

انفجار بمقالع إمي مقورن تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق | حوادث و حقوق

انفجار بمقالع ''إمي مقورن'' تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 22:32

شاب مغربي صريح بعد م دخول قانون التحرش حيز التطبيق..شوفو أشنو قال

شاب مغربي صريح بعد م دخول قانون التحرش حيز التطبيق..شوفو أشنو قال
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

تصريح من شاب مغربي بخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء كونه سيرفع نسبة العنوسة | بــووز

تصريح من شاب مغربي بخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء كونه سيرفع نسبة العنوسة

معاناة أبناء الفقراء للوصول إلى المدرسة بالمحمدية | بــووز

معاناة أبناء الفقراء للوصول إلى المدرسة بالمحمدية

راقي مغربي يفجرها ويكشف حقائق مثيرة: بعض الرقاة النصابة كيستغلو الناس وكيديرو ليهم الحصص بـ 5 آلاف درهم.. | بــووز

راقي مغربي يفجرها ويكشف حقائق مثيرة: ''بعض الرقاة النصابة كيستغلو الناس وكيديرو ليهم الحصص بـ 5 آلاف درهم..''

لأول مرة..المندوبية العامة لإدارة السجون تطلق إذاعة إدماج بسجن عكاشة | بــووز

لأول مرة..المندوبية العامة لإدارة السجون تطلق إذاعة ''إدماج'' بسجن ''عكاشة''

بعد قرار ترحيلهم من منطقة عين السبع..ساكنة أقدم كاريان فكازا تحتج ..عطيناهم أصواتنا و تخلاو علينا | بــووز

بعد قرار ترحيلهم من منطقة عين السبع..ساكنة أقدم كاريان فكازا تحتج ..عطيناهم أصواتنا و تخلاو علينا

الأزمي عمدة فاس شاعل: هاذوك اللي قالوا فاس ماتت أنا غادي نوض ليهم لأني عارف شكون موراهم وماخايفش منهم | بــووز

الأزمي عمدة فاس شاعل: هاذوك اللي قالوا فاس ماتت أنا غادي نوض ليهم لأني عارف شكون موراهم وماخايفش منهم

﻿

آخر المستجدات

خطير..شاب كان باغي يتوضا للصلاة قطعاتو ماكينا ديال النجارة وسط دار الدباغة بمكناس ورجعاتو أشلاء | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

خطير..شاب كان باغي يتوضا للصلاة قطعاتو ماكينا ديال النجارة وسط دار الدباغة بمكناس ورجعاتو أشلاء

العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019 | بوليتيك

العثماني يؤكد عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019

العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025 | بوليتيك

العثماني يعد المواطنين بتحسين ظروف استقبالهم بالمستشفيات سنة 2025

عاصفة رملية قوية تضرب مدينة بوجدور تستنفر السلطات المحلية | حوادث و حقوق

عاصفة رملية قوية تضرب مدينة بوجدور تستنفر السلطات المحلية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟ | نسولو الناس
منذ 4 دقائق

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟

أم تمتهن التهريب تكشف حقائق مثيرة..تعدا عليا ديواني فباب سبتة و ضربني حيث كنخرج نجيب لولادي طرف ديال الخبز | حالة خاصة

أم تمتهن التهريب تكشف حقائق مثيرة..تعدا عليا ديواني فباب سبتة و ضربني حيث كنخرج نجيب لولادي طرف ديال الخبز

قانون التحرش ضد النساء يدخل حيز التطبيق وسط غياب حملات توعوية | خارج البلاطو

قانون التحرش ضد النساء يدخل حيز التطبيق وسط غياب حملات توعوية

تصريح من شاب مغربي بخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء كونه سيرفع نسبة العنوسة | بــووز

تصريح من شاب مغربي بخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء كونه سيرفع نسبة العنوسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.