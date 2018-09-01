 بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟؟أجوبة مثيرة و طريفة ﻿

آخر الأخبار

عــاجل:وفاة مشــجع رجاوي بطريقة مؤلمة وهاشنو وقع ليه تزامنا مع مباراة الرجاء | حوادث و حقوق

عــاجل:وفاة مشــجع رجاوي بطريقة مؤلمة وهاشنو وقع ليه تزامنا مع مباراة الرجاء

اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش | بوليتيك

اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة بالناظور | حوادث و حقوق

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة

انفجار بمقالع إمي مقورن تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق | حوادث و حقوق

انفجار بمقالع ''إمي مقورن'' تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق

جد خطير..على قبل الڭارو..شاب وخالو شرملوهم وسط سطات ودهسوهم بسيارة | حوادث و حقوق

جد خطير..على قبل ''الڭارو''..شاب وخالو شرملوهم وسط سطات ودهسوهم بسيارة

إجراء تغييرات جديدة في التقسيم الترابي لإدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية | مجتمع

إجراء تغييرات جديدة في التقسيم الترابي لإدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية

بالصور..الأمطار تتسبب في قطع الطريق الرابطة بين السمارة والعيون | مجتمع

بالصور..الأمطار تتسبب في قطع الطريق الرابطة بين السمارة والعيون

عاجل..عواصف رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

عاجل..عواصف رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة

عاجل..البرلمان يستدعي أمزازي من أجل المقررات التعليمية | بوليتيك

عاجل..البرلمان يستدعي أمزازي من أجل المقررات التعليمية

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 21:57

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟؟أجوبة مثيرة و طريفة

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

نسولو الناس:للنساء فقط..واش تبغي راجلك يعنفك ؟..أجوبة مثيرة | نسولو الناس

نسولو الناس:للنساء فقط..واش تبغي راجلك يعنفك ؟..أجوبة مثيرة

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات | نسولو الناس

من قلب مدينة فاس..شوفو شنو قالوا لمغاربة على إدماج الدارجة في المقررات

نسولو الناس: واش عارفين شحال هي نسبة الأمية في المغرب؟+أجوية جد مثيرة | نسولو الناس

نسولو الناس: واش عارفين شحال هي نسبة الأمية في المغرب؟+أجوية جد مثيرة

ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية | نسولو الناس

ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية

نسولو الناس: واش المغرب دولة فقيرة؟ وشحال كتخسرو فاليوم؟..أجوبة جد مثيرة | نسولو الناس

نسولو الناس: واش المغرب دولة فقيرة؟ وشحال كتخسرو فاليوم؟..أجوبة جد مثيرة

الصابو غير قانوني بالمغرب ...شوفو آشنو قالوا المغاربة منين عرفوا الحقيقة . | نسولو الناس

''الصابو'' غير قانوني بالمغرب ...شوفو آشنو قالوا المغاربة منين عرفوا الحقيقة .

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:وفاة مشــجع رجاوي بطريقة مؤلمة وهاشنو وقع ليه تزامنا مع مباراة الرجاء | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

عــاجل:وفاة مشــجع رجاوي بطريقة مؤلمة وهاشنو وقع ليه تزامنا مع مباراة الرجاء

اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش | بوليتيك

اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع سينعقد في أكتوبر المقبل بمراكش

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة بالناظور | حوادث و حقوق

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة

انفجار بمقالع إمي مقورن تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق | حوادث و حقوق

انفجار بمقالع ''إمي مقورن'' تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟؟أجوبة مثيرة و طريفة | نسولو الناس
منذ 27 دقيقة

بعد تطبيق القانون الجديد..سولنا الشباب المغاربة إيلا تاهماتك شي بنت بالتحرش أشنو غادي دير؟؟أجوبة مثيرة و طريفة

معاناة أبناء الفقراء للوصول إلى المدرسة بالمحمدية | بــووز

معاناة أبناء الفقراء للوصول إلى المدرسة بالمحمدية

خبر اليوم:حكومة العثماني تنفي إدماج الدارجة بالمقررات المدرسية | خبر اليوم

خبر اليوم:حكومة العثماني تنفي إدماج الدارجة بالمقررات المدرسية

راقي مغربي يفجرها ويكشف حقائق مثيرة: بعض الرقاة النصابة كيستغلو الناس وكيديرو ليهم الحصص بـ 5 آلاف درهم.. | بــووز

راقي مغربي يفجرها ويكشف حقائق مثيرة: ''بعض الرقاة النصابة كيستغلو الناس وكيديرو ليهم الحصص بـ 5 آلاف درهم..''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.