 خبر اليوم:حكومة العثماني تنفي إدماج الدارجة بالمقررات المدرسية ﻿

آخر الأخبار

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة بالناظور | حوادث و حقوق

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة

انفجار بمقالع إمي مقورن تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق | حوادث و حقوق

انفجار بمقالع ''إمي مقورن'' تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق

جد خطير..على قبل الڭارو..شاب وخالو شرملوهم وسط سطات ودهسوهم بسيارة | حوادث و حقوق

جد خطير..على قبل ''الڭارو''..شاب وخالو شرملوهم وسط سطات ودهسوهم بسيارة

إجراء تغييرات جديدة في التقسيم الترابي لإدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية | مجتمع

إجراء تغييرات جديدة في التقسيم الترابي لإدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية

بالصور..الأمطار تتسبب في قطع الطريق الرابطة بين السمارة والعيون | مجتمع

بالصور..الأمطار تتسبب في قطع الطريق الرابطة بين السمارة والعيون

عاجل..عواصف رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

عاجل..عواصف رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة

عاجل..البرلمان يستدعي أمزازي من أجل المقررات التعليمية | بوليتيك

عاجل..البرلمان يستدعي أمزازي من أجل المقررات التعليمية

العثماني يترأس اجتماع الدورة الرابعة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية | بوليتيك

العثماني يترأس اجتماع الدورة الرابعة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

إعفاء المدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش عقب احتجاجات ابن جرير | بوليتيك

إعفاء المدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش عقب احتجاجات ابن جرير

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 19:02

خبر اليوم:حكومة العثماني تنفي إدماج الدارجة بالمقررات المدرسية

خبر اليوم:حكومة العثماني تنفي إدماج الدارجة بالمقررات المدرسية
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

تمرد واحتقان داخل مخيمات تندوف وصراع بين قيادات البوليساريو | خبر اليوم

تمرد واحتقان داخل مخيمات تندوف وصراع بين قيادات البوليساريو

بعد مونديال روسيا..جماهير مغربية متشوقة لمباراة المنتخب المغربي و مالاوي | خبر اليوم

بعد مونديال روسيا..جماهير مغربية متشوقة لمباراة المنتخب المغربي و مالاوي

التفاصيل الكاملة الخاصة بجنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني | خبر اليوم

التفاصيل الكاملة الخاصة بجنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة | خبر اليوم

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة

خبر اليوم: تفاصيل مثيرة عن تعرض الحكم اليعقوبي لحادث خطير بعد مباراة الرجاء وشباب أطس خنيفرة | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل مثيرة عن تعرض الحكم اليعقوبي لحادث خطير بعد مباراة الرجاء وشباب أطس خنيفرة

خبر اليوم : تفاصيل مثيرة ومؤلمة عن معاناة الحجاج المغاربة بالديار المقدسة بعد عودتهم إلى أرض الوطــن | خبر اليوم

خبر اليوم : تفاصيل مثيرة ومؤلمة عن معاناة الحجاج المغاربة بالديار المقدسة بعد عودتهم إلى أرض الوطــن

﻿

آخر المستجدات

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

توقيف شخص يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية المهربة

انفجار بمقالع إمي مقورن تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق | حوادث و حقوق

انفجار بمقالع ''إمي مقورن'' تدفع عامل اشتوكة أيت بها لفتح تحقيق

جد خطير..على قبل الڭارو..شاب وخالو شرملوهم وسط سطات ودهسوهم بسيارة | حوادث و حقوق

جد خطير..على قبل ''الڭارو''..شاب وخالو شرملوهم وسط سطات ودهسوهم بسيارة

إجراء تغييرات جديدة في التقسيم الترابي لإدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية | مجتمع

إجراء تغييرات جديدة في التقسيم الترابي لإدارة الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معاناة أبناء الفقراء للوصول إلى المدرسة بالمحمدية | بــووز
منذ 48 دقيقة

معاناة أبناء الفقراء للوصول إلى المدرسة بالمحمدية

خبر اليوم:حكومة العثماني تنفي إدماج الدارجة بالمقررات المدرسية | خبر اليوم

خبر اليوم:حكومة العثماني تنفي إدماج الدارجة بالمقررات المدرسية

راقي مغربي يفجرها ويكشف حقائق مثيرة: بعض الرقاة النصابة كيستغلو الناس وكيديرو ليهم الحصص بـ 5 آلاف درهم.. | بــووز

راقي مغربي يفجرها ويكشف حقائق مثيرة: ''بعض الرقاة النصابة كيستغلو الناس وكيديرو ليهم الحصص بـ 5 آلاف درهم..''

لأول مرة..المندوبية العامة لإدارة السجون تطلق إذاعة إدماج بسجن عكاشة | بــووز

لأول مرة..المندوبية العامة لإدارة السجون تطلق إذاعة ''إدماج'' بسجن ''عكاشة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.