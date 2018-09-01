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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 15:05

أرملة تناشد المسؤولين: ''عصابة خداو ليا الڭريمة ديالي وحتا واحد ما وقف معايا..''

أرملة تناشد المسؤولين: عصابة خداو ليا الڭريمة ديالي وحتا واحد ما وقف معايا..
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