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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 09:44

بالدموع.. أم الطفلة رميساء المصابة بسرطان الدم تناشد القلوب الرحيمة..ملقيتش باش نعتق بنتي من الموت..عاونوني

أم الطفلة رميساء المصابة بسرطان الدم تناشد القلوب الرحيمة..ملقيتش باش نعتق بنتي من الموت..عاونوني
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