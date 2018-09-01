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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 17:29

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم
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