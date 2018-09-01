 وزارة التعليم ترد بقوة على تصريحات آباء وامهات تلاميذ مؤسسة الحي الصناعي ببني ملال ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 10:19

وزارة التعليم ترد بقوة على تصريحات آباء وامهات تلاميذ مؤسسة الحي الصناعي ببني ملال

وزارة التعليم ترد بقوة على تصريحات آباء وامهات تلاميذ مؤسسة الحي الصناعي ببني ملال
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