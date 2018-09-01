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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 10:08

خلافا لما صرح به عيوش: رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يقصف وزير التعليم: البريوات و المسمن فالمقررات المدرسية كارثة ومهزلة في حق المغاربة

رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يقصف وزير التعليم: البريوات و المسمن فالمقررات
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