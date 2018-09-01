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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 13:41

فضيحة هجرة 50 فنان للإمارات .. ياسين أحجام يرد ..هاذشي اللي دارت الإمارات كان خاص المغرب يديرو

الفنان ياسين أحجام يفجرها ويكشف حقائق مثيرة عن هجرة فنانين مغاربة إلى الإمارات
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