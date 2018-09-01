 بعد أحداث الشغب..الجنرال فاخر يكشف أسباب هزيمة فريق الجيش الملكي ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 11:35

بعد أحداث الشغب..الجنرال فاخر يكشف أسباب هزيمة فريق الجيش الملكي

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