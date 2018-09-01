 لهذه الأسباب قرر رونار استبعاد أمين حاريث من تشكيلة الأسود التي واجهت منتخب مالاوي ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 15:50

لهذه الأسباب قرر رونار استبعاد أمين حاريث من تشكيلة الأسود التي واجهت منتخب مالاوي

لهذه الأسباب قرر رونار استبعاد أمين حاريث من تشكيلة الأسود التي واجهت منتخب مالاوي
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