 الأسرة المغربية تغرق في القروض البنكية بعد تزامن عيد الأضحى مع العطلة والدخول المدرسي ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 01:57

الأسرة المغربية تغرق في القروض البنكية بعد تزامن عيد الأضحى مع العطلة والدخول المدرسي

الأسرة المغربية تغرق في القروض البنكية بعد تزامن عيد الأضحى مع العطلة والدخول المدرسي
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