 فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة ﻿

آخر الأخبار

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب | مجتمع

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا | مجتمع

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن | بوليتيك

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة | اقتصاد

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة

المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية | اقتصاد

المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية

تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017 | مجتمع

تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017

شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين | حوادث و حقوق

شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين

صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة | حوادث و حقوق

صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 12:31

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش | خارج البلاطو

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش

بحضور شخصيات بارزة..بوزنيقة تحتضن مهرجان العنب | خارج البلاطو

بحضور شخصيات بارزة..بوزنيقة تحتضن مهرجان العنب

الإعلامي بلحجام يتهم قناة ميدي 1 تيفي بالسرقة | خارج البلاطو

الإعلامي بلحجام يتهم قناة ''ميدي 1 تيفي'' بالسرقة

حصري و بالفيديو..شاهد أول ما قالته أفيلال بعد إعفائها من حكومة العثماني بقرار ملكي | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو..شاهد أول ما قالته أفيلال بعد إعفائها من حكومة العثماني بقرار ملكي

إغلاق مؤسسة تعليمية بمديونة دون إخبار آباء التلاميذ | خارج البلاطو

إغلاق مؤسسة تعليمية بمديونة دون إخبار آباء التلاميذ

صـــدمة في الشارع التطواني بعد جدل اعتماد الدارجة في المقررات الدراسية | خارج البلاطو

صـــدمة في الشارع التطواني بعد جدل اعتماد الدارجة في المقررات الدراسية

﻿

آخر المستجدات

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎ | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 29 دقيقة

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب | مجتمع

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا | مجتمع

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن | بوليتيك

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش | خارج البلاطو

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش

ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية | نسولو الناس

ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية

بحضور شخصيات بارزة..بوزنيقة تحتضن مهرجان العنب | خارج البلاطو

بحضور شخصيات بارزة..بوزنيقة تحتضن مهرجان العنب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.