ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي
تخصيص 60 مليون سنتيم لتشييد المرحاض الواحد بالبيضاء يثير ضجة واسعة
زووم
حلقة جديدة من قدور و عويشة - الــــــــمــديــــر و الــــــتـــــلــــمـــيــــد
حمزة وعروس '' فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات .
قنوات أخرى
ملخص ويلز 4-1 إيرلندا - هدف جاريث بيل الرائع
مارسيلو يطلق صاروخا في زاوية مستحيلة
بــووز
حصري.. لحظة القبض على شبكة إرهابية خطيرة بأكادير وتطوان
بعد جدل الدارجة في المقررات المدرسية..مغاربة طالع ليهم الدم وهاشنو قالو
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي
تخصيص 60 مليون سنتيم لتشييد المرحاض الواحد بالبيضاء يثير ضجة واسعة
زووم
حلقة جديدة من قدور و عويشة - الــــــــمــديــــر و الــــــتـــــلــــمـــيــــد
حمزة وعروس '' فنان شاب يخطو نحو نجومية بثبات .
قنوات أخرى
ملخص ويلز 4-1 إيرلندا - هدف جاريث بيل الرائع
مارسيلو يطلق صاروخا في زاوية مستحيلة
بــووز
حصري.. لحظة القبض على شبكة إرهابية خطيرة بأكادير وتطوان
بعد جدل الدارجة في المقررات المدرسية..مغاربة طالع ليهم الدم وهاشنو قالو
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية
تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017
شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين
صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة
وفاة أحد أشهر نجوم هوليوود
أمطار وزخارت رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة
لص يلقى بنفسه من عمارة سكنية بالجديدة بعدما باءت عملية السرقة بالفشل
مركز تفكير هندي.. المغرب ملاذ للسلام والاستقرار في إفريقيا
السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها
المحكمة العليا الهندية تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية
انطلاق فعاليات مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي
خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة
الرئيس اللبناني يعين زياد عطا الله سفيرا للبنان لدى المغرب
هـــام للمغاربة..مشروع سكني جديد لمحاربة الفقــر
من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية
المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية
تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017
شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين
صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة
وفاة أحد أشهر نجوم هوليوود
أمطار وزخارت رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة
لص يلقى بنفسه من عمارة سكنية بالجديدة بعدما باءت عملية السرقة بالفشل
مركز تفكير هندي.. المغرب ملاذ للسلام والاستقرار في إفريقيا
السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها
نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا
الرئيسية
القناة الإلكترونية
نسولو الناس
بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 10:58
ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية
ساكنة
تطوان
ترفض
إدماج
الدارجة
بالكتب
المدرسية
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
نسولو الناس: واش المغرب دولة فقيرة؟ وشحال كتخسرو فاليوم؟..أجوبة جد مثيرة
''الصابو'' غير قانوني بالمغرب ...شوفو آشنو قالوا المغاربة منين عرفوا الحقيقة .
رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري
مغاربة و دخول قانون التحرش الجديد حيز التطبيق
شكون هو اللاعب اللي خلاك تعشق كرة القدم؟سمعو أجوبة المغاربة المثيرة
أيام قليلة قبل الدخول المدرسي..سولنا المغاربة واش كيجمعو لا كيتسلفو باش يشريو اللوازم المدرسية؟؟أجوبة مُثيرة
آخر المستجدات
منذ 6 دقائق
المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية
تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017
شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين
صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 33 دقيقة
هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش
ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية
بحضور شخصيات بارزة..بوزنيقة تحتضن مهرجان العنب
الإعلامي بلحجام يتهم قناة ''ميدي 1 تيفي'' بالسرقة
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.