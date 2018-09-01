 خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 07:47

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة
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