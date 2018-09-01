 محكمة بني ملال تقرر تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم وسط احتجاج هستيري وقربالة لأسر المتهمين ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 21:49

محكمة بني ملال تقرر تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم وسط احتجاج هستيري وقربالة لأسر المتهمين

محكمة بني ملال تقرر تأجيل النظر في قضية فتاة الوشم وسط احتجاج هستيري وقربالة لأسر المتهمين
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