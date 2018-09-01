 فيديو صــادم من قلب مؤسسة تعليمية بمراكش..مدرسة وسط غار ديال الأفاعي و بلا مراحيض ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 6 شتنبر 2018 / 10:51

فيديو صــادم من قلب مؤسسة تعليمية بمراكش..مدرسة وسط غار ديال الأفاعي و بلا مراحيض

فضيحة كمل الفيديو باش تصطدم حالة المدارس بإقليم الحوز الزواق من برا والتهميش والغائط من الداخل
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