 عيوش في تصريح قوي: القرآن هو اللي مقدس اللغة العربية ماشي مقدسة ﻿

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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بتاريــخ : 5 شتنبر 2018 / 20:57

عيوش في تصريح قوي: القرآن هو اللي مقدس اللغة العربية ماشي مقدسة

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