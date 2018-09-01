 تفاصيل مثيرة عن مصطلحات الدارجة وعبارات ''غريبة'' و''البغرير'' في كتاب مدرسي ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 4 شتنبر 2018 / 21:53

تفاصيل مثيرة عن مصطلحات الدارجة وعبارات ''غريبة'' و''البغرير'' في كتاب مدرسي

تفاصيل مثيرة عن مصطلحات الدارجة وعبارات غريبة والبغرير في كتاب مدرسي
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