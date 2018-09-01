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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 18:26

بالدموع..طاشرون تعرض للنصب ودخل للسجن: '' دخلوني للحبس بعدما دافعت على رزقي ورزق الناس''

بالدموع..طاشرون تعرض للنصب ودخل للسجن: دخلوني للحبس بعدما دافعت على رزقي ورزق الناس
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