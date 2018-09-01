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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2018 / 15:27

صرخة مواطن محكوم بالإفراغ '' عندي عائلة وباغين يشردوني و ما عندي فين نمشي''

صرخة مواطن محكوم بالإفراغ عندي عائلة وباغين يشردوني و ما عندي فين نمشي
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