 أسرة ناظورية تفضح مهاجرا: ''كانت عندنا الجنازة.. وشد لينا ولدنا عندو 9 سنوات ونعسو فوق السرير وغتصابو من الدبر..'' ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 09:29

أسرة ناظورية تفضح مهاجرا: ''كانت عندنا الجنازة.. وشد لينا ولدنا عندو 9 سنوات ونعسو فوق السرير وغتصابو من الدبر..''

كانت عندنا الجنازة.. وشد لينا ولدنا عندو 9 سنوات ونعسو فوق السرير وغتصابو من الدبر..
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