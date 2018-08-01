 مأساة أسرة قنيطرية..طفل عندو 4 سنوات شدو راجل خالتو وغتصابو من الدبر.. ووالدته تكشف حقائق صادمة وخطيرة ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 22:19

مأساة أسرة قنيطرية..طفل عندو 4 سنوات شدو راجل خالتو وغتصابو من الدبر.. ووالدته تكشف حقائق صادمة وخطيرة

طفل عندو 4 سنوات شدو راجل خالتو وغتصابو من الدبر.. ووالدته تكشف حقائق صادمة وخطيرة
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