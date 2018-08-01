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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 16:08

المحامي الشهبي دخل طول وعرض ف"خبيرة الوشم " اللي كذبات "خديجة" ويتهمها بانتحال صفة ويطالب بمقاضاتها

فتاة الوشم: المحامي الشهبي دخل طول وعرض فخبيرة الوشم اللي كذبات خديجة
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