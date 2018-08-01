 أيام قليلة قبل الدخول المدرسي..سولنا المغاربة واش كيجمعو لا كيتسلفو باش يشريو اللوازم المدرسية؟؟أجوبة مُثيرة ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 09:58

أيام قليلة قبل الدخول المدرسي..سولنا المغاربة واش كيجمعو لا كيتسلفو باش يشريو اللوازم المدرسية؟؟أجوبة مُثيرة

Abdo نسولو الناس مع اقتراب الدخول المدرسي واش غاتاخذو كريدي ولا موفرين فلوس
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