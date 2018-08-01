 هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء ﻿

آخر الأخبار

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع | ثقافة و فنون

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع

النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات | اقتصاد

النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ يوليوز بفعل القلق بشأن العقوبات

كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو | مجتمع

كلاب في حالة هيجان ترعب ساكنة صفرو

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش | مجتمع

رجال الحموشي بمراكش يتمكنون من إيقاف تاجر مخدرات وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من الحشيش

قيادات وازنة من حزب الحمامة تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎ | بوليتيك

قيادات وازنة من حزب ''الحمامة'' تحط الرحال بمدينة الداخلة ‎

بقلب مصنع سنطرال دانون بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب | مجتمع

بقلب مصنع ''سنطرال دانون'' بالفقيه بن صالح هذه أهم المراحل التي يمر منها الحليب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 02:30

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يدعم بالإجماع الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي | خارج البلاطو

مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يدعم بالإجماع الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

كارثة أخرى تُــهدد ساكنة منطقة اسباتة بالبيضاء | خارج البلاطو

كارثة أخرى تُــهدد ساكنة منطقة اسباتة بالبيضاء

لاعب بالمنتخب المغربي لقصار القامة يفتح بيته لشوف تيفي بعد زواجه..كنت بغيت نتزوج بوحدة طويلة ولكن منين شفت سمية بغيتها و مشيت خطبتها | خارج البلاطو

لاعب بالمنتخب المغربي لقصار القامة يفتح بيته لشوف تيفي بعد زواجه..كنت بغيت نتزوج بوحدة طويلة ولكن منين شفت سمية بغيتها و مشيت خطبتها

فشـــارع محمد الخامس فــكازا..بائع قهوة متجول حرق فتاة من ظهرها بالمجمــر | خارج البلاطو

فشـــارع محمد الخامس فــكازا..بائع قهوة متجول حرق فتاة من ظهرها بالمجمــر

طبيب الفقراء: أصحبنا غرباء في وطننا وقرار تنقيلي جاء بتواطؤ من وزير الصحة وبعض المسؤولين.. | خارج البلاطو

طبيب الفقراء: ''أصحبنا غرباء في وطننا وقرار تنقيلي جاء بتواطؤ من وزير الصحة وبعض المسؤولين..''

فيديو جد مؤلم..بكاء وعناق ولحظات مؤثرة جمعت أطفال تيزنيت بطبيب الفقراء خلال وداعه | خارج البلاطو

فيديو جد مؤلم..بكاء وعناق ولحظات مؤثرة جمعت أطفال تيزنيت بطبيب الفقراء خلال وداعه

﻿

آخر المستجدات

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

منتخبون من الصحراء يواجهون الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اتفاق الصيد البحري

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ فم الواد بالعيون | حوادث و حقوق

السيبة.. مواطنون عتقوا طفلة من يد وحش آدمي حاول اغتصابها بشاطئ ''فم الواد'' بالعيون

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون حول المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع | ثقافة و فنون

تسعة أسرار في حياة الروائي جورج أورويل: الكاتب العالمي الذي أزعج الجميع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني | زووم
منذ 21 دقيقة

الشاب ميدو لشوف تيفي :الجوكير أغنيتي الجديدة وهاذو هما الفنانة اللي كتبت ولحنت ليهم الأغاني

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش | بــووز

الدكتور التــازي يفجرها..مخاصش المغاربة يــديرو الوشم وها علاش

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

هكذا يعيش نزلاء دار المسنين بالدارالبيضاء

لحظة توقيف شفار بعد فرار شريكه بالبيضاء | بــووز

لحظة توقيف ''شفار'' بعد فرار شريكه بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.