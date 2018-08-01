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بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 23:26

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طبيب الفقراء: أصحبنا غرباء في وطننا وقرار تنقيلي جاء بتواطؤ من وزير الصحة وبعض المسؤولين..
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