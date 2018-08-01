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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 30 غشت 2018 / 16:52

أول خروج إعلامي قوي لطبيب الفقراء بعد قرار نقله لتارودانت: '' المستشفيات فيها الفساد..سأعتزل مهنة الطب ولا يشرفني حمل الوزرة البيضاء''

طبيب الفقراء: أول خروج إعلامي قوي بعد قرار نقله لتارودانت
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