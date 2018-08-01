 بكاء مؤثر لأم فتاة شابة تعاني من إعاقة ذهنية اختفت في ظروف غامضة من منزلها بالبيضاء ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 18:49

بكاء مؤثر لأم فتاة شابة تعاني من إعاقة ذهنية اختفت في ظروف غامضة من منزلها بالبيضاء

بكاء مؤثر لأم فتاة شابة تعاني من إعاقة ذهنية اختفت في ظروف غامضة من منزلها بالبيضاء
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