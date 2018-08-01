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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 11:53

أم عــازبة تناشد القلوب الرحيمة ..ولدت وخداو ليا بنتي حيث كنعس فالزنقة

fataimzahra بعدما حملت منه تنكر لفعلته و عاشت في الشارع خوفا من كلام الجيران
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