 فيديو يوثق شجاعة كبيرة لمهاجر مغربي في إسبانيا‎ والفايسبوكيون يشبهونه بسبيدرمان فرنسا ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 19:42

فيديو يوثق شجاعة كبيرة لمهاجر مغربي في إسبانيا‎ والفايسبوكيون يشبهونه بسبيدرمان فرنسا

Un camarero trepa por unos balcones para evitar que se propague un incendio en La Línea
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