 بالفيديو..الملك محمد السادس :يجب أن نفــتح أمام الشباب باب الثقة والأمل في المستقبل بعد ارتفاع نسبة البطالة ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 22:52

بالفيديو..الملك محمد السادس :يجب أن نفــتح أمام الشباب باب الثقة والأمل في المستقبل بعد ارتفاع نسبة البطالة

الملك محمد السادس :يجب أن نفــتح أمام الشباب باب الثقة والأمل في المستقبل بعد ارتفاع نسبة البطالة
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